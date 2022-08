Centrodestra al lavoro sulle priorità: meno tasse, stop al reddito di cittadinanza e atlantismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) No a nuove tasse, revisione del reddito di cittadinanza e politica estera filo-occidentale. E ancora: l’ipotesi di correre con una propria lista da parte dell’Udc e l’ok al voto elettronico per gli italiani all’Estero. Dal Senato alla Camera, oggi sono stati tre i tavoli convocati dal Centrodestra che cerca l’intesa sul programma, sulle candidature e per il voto nelle circoscrizioni oltre-confine. Negli uffici della Lega al Senato si vedono i responsabili del programma. Di lavori “in un clima proficuo e costruttivo”, parla una nota comune a fine giornata, dopo circa quattro ore di confronto, con un nuovo tavolo convocato “domani alle 14 per continuare l’importante lavoro di definizione e strutturazione della proposta politica che il Centrodestra intende offrire ai ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) No a nuove, revisione deldie politica estera filo-occidentale. E ancora: l’ipotesi di correre con una propria lista da parte dell’Udc e l’ok al voto elettronico per gli italiani all’Estero. Dal Senato alla Camera, oggi sono stati tre i tavoli convocati dalche cerca l’intesa sul programma,candidature e per il voto nelle circoscrizioni oltre-confine. Negli uffici della Lega al Senato si vedono i responsabili del programma. Di lavori “in un clima proficuo e costruttivo”, parla una nota comune a fine giornata, dopo circa quattro ore di confronto, con un nuovo tavolo convocato “domani alle 14 per continuare l’importantedi definizione e strutturazione della proposta politica che ilintende offrire ai ...

