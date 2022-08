Cdp | utile e guadagno in aumento grazie a Eni

CarlottaZuliani : RT @Affaritaliani: Cdp, primo semestre chiuso con un utile di 1,5 mld (+9%) - Affaritaliani : Cdp, primo semestre chiuso con un utile di 1,5 mld (+9%) - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Cassa depositi e prestiti ha chiuso il primo semestre con un utile netto della capogruppo in crescita annua del 9% a c… - Gazzettadmilano : Cassa depositi e prestiti ha chiuso il primo semestre con un utile netto della capogruppo in crescita annua del 9%… - gazzettanapoli : Cassa depositi e prestiti ha chiuso il primo semestre con un utile netto della capogruppo in crescita annua del 9%… -

... a 1,5 miliardi di euro e con unconsolidato passato da 1,4 a oltre 3,7 miliardi di euro. Un ... Il totale attivo diSpA si attesta a 411 miliardi, in lieve riduzione rispetto al dato di fine ...Unnetto in 6 mesi in crescita annua del 9% a circa 1,5 miliardi per la sola capogruppo di. Che si trasforma in 3,7 miliardi, oltre il doppio rispetto al primo semestre 2021, per i conti del ...Nei primi sei mesi dell’anno il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha impegnato risorse per 11,5 miliardi di euro. Approvate nuove operazioni per oltre 4 miliardi di euro ...Roma, 3 ago. (askanews) - Cassa Depositi e Prestiti chiude il primo semestre con un utile netto della capogruppo salito del 9% rispetto allo ...