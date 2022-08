(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladispoli – “Dopo avere ottenuto, a dicembre scorso, un finanziamento di oltre 3milioni di euro, attrala partecipazione ad un bando pubblico, arriva ora anche l’assenso unanime degli enti convocati in conferenza dei servizi che di fatto dà il via all’iter che porterà alle opere di”. A parlare sono il consigliere Filippo Moretti e l’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis che, con il supporto dell’ingegner Paolo Pravato, hanno seguito fin dall’inizio la complessa vicenda deldei. “Il progetto – proseguono – è stato ripensato completamente rispetto a quello che giaceva nei cassetti del Comune e che la Fondazione Diritti Genetici non era riuscita ad attuare, per di più perdendo il finanziamento originario. La situazione si è ribaltata completamente quando il Comune a ...

100cellae : Ladispoli. Castellaccio dei Monteroni, un altro passo avanti verso la ristrutturazione - ilfaroonline : Castellaccio dei Monteroni: un altro passo avanti verso la ristrutturazione - OrticaWeb : CASTELLACCIO DEI MONTERONI VERSO LA RISTRUTTURAZIONE - GerberArancio : RT @CasaLettori: Il Sentiero dei Fiori che si sviluppa dal Passo Castellaccio al Passo Pisgana sul massiccio dell’Adamello. Ricalca la via… - ciroizzo3 : RT @CasaLettori: Il Sentiero dei Fiori che si sviluppa dal Passo Castellaccio al Passo Pisgana sul massiccio dell’Adamello. Ricalca la via… -

Comune di Ladispoli

Ladispoli: al via l'iter per la ristrutturazione delMonteroni - 'Dopo avere ottenuto, a dicembre scorso, un finanziamento di oltre 3milioni di euro, attraverso la partecipazione ad un bando pubblico, arriva ora anche l'assenso unanime ...... per le 'tappe culturali': il KapannoneLibri ad Angera , l'associazione Amaltheatro di Barzola ...del gruppo Raccontiebasta e ancora le associazioni Amici della SpondaMagra e, il ... CASTELLACCIO DEI MONTERONI, ANCORA UN PASSO AVANTI VERSO LA RISTRUTTURAZIONE LADISPOLI - “Dopo avere ottenuto, a dicembre scorso, un finanziamento di oltre 3 milioni di euro, attraverso la partecipazione ad un bando pubblico, arriva ora an ...MONREALE, 1 agosto – “Sono stati portati a termine gli interventi di pulizia del percorso naturalistico che consente l’accesso all’area del Castellaccio, per cui si era reso necessario intervenire a c ...