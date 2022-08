Caso Plusvalenze, la Procura di Milano chiede l’archiviazione per l’Inter (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’indagine sulle presunte irregolarità nella contabilizzazione delle Plusvalenze sulle cessioni di calciatori effettuate dall’Inter nel 2017-2018 e 2018-2019. Per i pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, gli esiti degli accertamenti del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza “non hanno consentito di rilevare condotte” da parte del club nerazzurro “idonee a integrare fattispecie di natura fraudolenta finalizzata a un’alterazione dei bilanci degli esercizi 2017-2018 e 2018-2019?. L’ipotesi di reato al centro del fascicolo iscritto a carico di ignoti lo scorso 9 dicembre era quella di false comunicazioni sociali. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladidell’indagine sulle presunte irregolarità nella contabilizzazione dellesulle cessioni di calciatori effettuate dalnel 2017-2018 e 2018-2019. Per i pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, gli esiti degli accertamenti del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza “non hanno consentito di rilevare condotte” da parte del club nerazzurro “idonee a integrare fattispecie di natura fraudolenta finalizzata a un’alterazione dei bilanci degli esercizi 2017-2018 e 2018-2019?. L’ipotesi di reato al centro del fascicolo iscritto a carico di ignoti lo scorso 9 dicembre era quella di false comunicazioni sociali. SportFace.

