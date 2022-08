Cascina approva il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

L'assessore Claudio Loconsole(PI), 3 agosto 2022 " Il consiglio comunale diha approvato il nuovo regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, inserito all'interno della cornice disegnata dal Regolamento regionale del 2013 ("Testo unico della ...Il consiglio comunale diha approvato il nuovo regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, inserito all'interno della cornice disegnata dal Regolamento regionale del 2013 ("Testo unico della ... Cascina approva il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia Per la stesura finale del documento sono stati coinvolti i nidi comunali Aquilone e il Nido nell'albero e il coordinamento pedagogico comunale ...Il consiglio comunale di Cascina ha approvato il nuovo regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, inserito all’interno della ...