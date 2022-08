Cartelle esattoriali, si paga l?8 agosto: rottamazione bloccata. L?impatto della crisi di governo (Di mercoledì 3 agosto 2022) La crisi di governo affonda la rottamazione quater. La pressione di una larga fetta della maggioranza (Lega e 5Stelle) aveva quasi convinto palazzo Chigi a potenziare la ?pace fiscale?,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladiaffonda laquater. La pressione di una larga fettamaggioranza (Lega e 5Stelle) aveva quasi convinto palazzo Chigi a potenziare la ?pace fiscale?,...

sebmes : Draghi ha rivelato che lo Stato deve riscuotere 1100 miliardi di crediti fiscali. Ora Salvini promette di “rottama… - KapaMarci : @LucillaMasini È lo stesso motivo per cui è in fissa da anni col condono tombale e la cancellazione delle cartelle esattoriali - AlbertoGhioldi1 : @GiovaQuez Cazzi di Citro quando gli arriveranno le cartelle esattoriali. - AngelaFerdy2003 : @fralazza18 @Noiconsalvini Ma poi dove prenderà tutti sti soldi visto che vuole la pace fiscale e lo stralcio delle cartelle esattoriali - sbrendon : @MarcusZeitgeist @LegaSalvini Non è vero dai! Propongono di stracciare tutte le cartelle esattoriali alla faccia di… -