Cartabianca con Bianca Berlinguer ritorna: ecco quando (Di mercoledì 3 agosto 2022) CartaBianca ritorna. Dopo tante vicissitudini, tanto che si pensava di chiudere il programma, ritornerà come di consueto su Rai 3. Ma quest'anno la grande novità è che partirà anche in anticipo. ecco quando ritornerà CartaBianca nella nuova stagione 2022/2023 La situazione politica nostrana, tra campagna elettorale in corso e il voto del 25 settembre, ha portato numerosi cambiamenti nei palinsesti di tutte le reti. Non c'è più ghiotta occasione per i programmi di approfondimento che questo momento storico con elezioni, crisi varie e guerra. La Rai ha così deciso di far partire in anticipo CartaBianca. Il programma in prima serata andrà in onda ogni martedì, a partire da martedì 30 agosto. Con questa decisione la Rai ha anticipato di ...

