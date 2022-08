Carrozze trainate da cavalli stop: passa alla Camera un ordine del giorno del Pd che impegna il governo a vietarle (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'annuncio è della deputata del Pd Patrizia Prestipino, che ha fatto passare, alla Camera, un ordine del giorno che impegna il governo a vietare i veicoli a trasporto animale, in particolare le Carrozze trainate dai cavalli, che a Roma chiamano botticelle. E che ancora circolano in varie città italiane, fra le quali Firenze. Addio fiaccherai (dal francese fiacre, ossia conduttore delle Carrozze a cavalli)? L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'annuncio è della deputata del Pd Patrizia Prestipino, che ha fattore,, undelcheila vietare i veicoli a trasporto animale, in particolare ledai, che a Roma chiamano botticelle. E che ancora circolano in varie città italiane, fra le quali Firenze. Addio fiaccherai (dal francese fiacre, ossia conduttore delle)? L'articolo proviene da Firenze Post.

