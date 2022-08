Carfagna | da Forza Italia a Calenda | «Ho scelto la responsabilità | patto nazionale per l?agenda Draghi»

mara_carfagna : Oggi lascio Forza Italia per iscrivermi al Gruppo Misto. Su @LaStampa vi spiego perché ?? - GiovaQuez : E anche Mara Carfagna lascia Forza Italia. “Neppure consultati sulla crisi del governo di salvezza nazionale. Scelt… - pietroraffa : == Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Sindaci e imprenditori da giorni mi scrivono 'ma siete impazziti?'. L… - avvmacellaro : RT @MinistroEconom1: Da Forza Italia comunicano che la loro campagna elettorale inizierà ufficialmente il 01/09/22, dopo che saranno finiti… - lucabattanta : @LiciaRonzulli Rifletterei anche su un altro aspetto.è il centro destra ed in particolare Forza Italia ha avuto tre… -

I 'traditori diItalia ',e Gelmini , si sono 'venduti' al Pd e Calenda li ha portati nelle fauci dei nemici storici. Il voto moderato non può andare a Letta che usa Calenda come 'appendice della ...Ministro, dall'addio aItalia all'alleanza con il Pd il passo sembra piuttosto lungo: come lo spiegherà ai suoi elettori 'Alleanza è una parola esagerata. Abbiamo sottoscritto un patto ...I «traditori di Forza Italia», Carfagna e Gelmini, si sono «venduti» al Pd e Calenda li ha portati nelle fauci dei nemici storici. Il voto moderato non può andare ...Ministro Carfagna, dall’addio a Forza Italia all’alleanza con il Pd il passo sembra piuttosto lungo: come lo spiegherà ai suoi elettori «Alleanza è una ...