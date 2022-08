Carburanti, giro di ribassi oggi per prezzi benzina e diesel (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Scendono con forza i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, balzano quelli del metano auto. Il Brent riguadagna i 100 dollari, sale la quotazione della benzina, scende lievemente quella del gasolio. benzina self service a 1,86 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,84 euro/litro, metano vicino a 2,4 euro/kg. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP, Q8 e Tamoil registriamo ribassi di 2 cent/litro su benzina e diesel. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,862 euro/litro (-14 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Scendono con forza ialla pompa die gasolio, balzano quelli del metano auto. Il Brent riguadagna i 100 dollari, sale la quotazione della, scende lievemente quella del gasolio.self service a 1,86 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,84 euro/litro, metano vicino a 2,4 euro/kg. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Per IP, Q8 e Tamoil registriamodi 2 cent/litro su. Le medie deidell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a 1,862 euro/litro (-14 ...

