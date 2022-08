Cara Meloni, non c’è più spazio per l’Aviazione Legionaria. Firmato De Nicola (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il premier Mario Draghi sembra determinato a procedere con la procedura per la privatizzazione di ITA, individuando definitivamente l’acquirente. La parte finale della trattativa (il preliminare di vendita) è possibile ricada nelle mani del prossimo governo. Cosa fa il candidato premier Giorgia Meloni? Si oppone veementemente perché la privatizzazione non rientrerebbe tra gli affari correnti e comunque bisogna riconsiderare il tutto. Ora, dal punto di vista formale l’obiezione della Meloni è infondata: basta venga chiesto un parere al Consiglio di Stato e ci si mette il cuore in pace. Sulla sostanza è uno scandalo che si possa ipotizzare che una compagnia aerea che ha perso nel corso degli anni 11 miliardi, ha regalato intollerabili privilegi ai suoi dipendenti rispetto ad altri lavoratori di settori in crisi, ha goduto per anni di rendite di monopolio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il premier Mario Draghi sembra determinato a procedere con la procedura per la privatizzazione di ITA, individuando definitivamente l’acquirente. La parte finale della trattativa (il preliminare di vendita) è possibile ricada nelle mani del prossimo governo. Cosa fa il candidato premier Giorgia? Si oppone veementemente perché la privatizzazione non rientrerebbe tra gli affari correnti e comunque bisogna riconsiderare il tutto. Ora, dal punto di vista formale l’obiezione dellaè infondata: basta venga chiesto un parere al Consiglio di Stato e ci si mette il cuore in pace. Sulla sostanza è uno scandalo che si possa ipotizzare che una compagnia aerea che ha perso nel corso degli anni 11 miliardi, ha regalato intollerabili privilegi ai suoi dipendenti rispetto ad altri lavoratori di settori in crisi, ha goduto per anni di rendite di monopolio ...

