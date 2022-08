Capri scoppia | i numeri superano quelli dell’era pre-Covid Il premio Oscar Sorrentino gira uno spot in Piazzetta | Ferragamo accende il Castiglione che diventa un’installazione d’arte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Una verace tarantella o un sculettante sirtaki? Sculettamenti di JLO o quella voce profonda di Peppino di. Dilemmi esistenzial/vacanzieri. Mi sta pure bene pagare un lettino e una sdraio 50 euro. Ma non capisco perchè non me li posso portare a casa…e la Golden Age. Per la Grande Bellezza Paolotra Villa Malaparte e la taverna Anema ‘e Core loDolce e Gabbana con la star Katy Perry. Tutti zitti e luci spenti, chiede ilallabrulicante di gente. E che ci vuole, ma la stilista Luisa Beccaria, quattro vetrine in piazza, tentenna: “Con quello che mi costa questa location…” Luci e ombre.splende, mare cristallino più che mai, ma soffoca. E non solo di caldo. Dove i 4 stelle ...