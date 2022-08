Caos GPS, graduatorie senza titoli e punteggi sbagliati. D’Aprile (Uil Scuola): “Torniamo indietro di due anni, il Ministero dovrà risponderne” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Ci risiamo. Le graduatorie provinciali per le supplenze per gli anni scolastici 22/24 ripropongono gli stessi errori del biennio precedente”. A denunciarlo è la Uil Scuola. “Le falle nel sistema e le incongruenze legate alle graduatorie provinciali di Scuola non sono purtroppo un fatto nuovo – sottolinea Giuseppe D’Aprile, neo segretario generale Uil Scuola Rua - per il terzo anno consecutivo si rischia di compromettere il diritto dei lavoratori con grave danno anche per la continuità didattica, tanto evocata da questo Ministero”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Ci risiamo. Leprovinciali per le supplenze per gliscolastici 22/24 ripropongono gli stessi errori del biennio precedente”. A denunciarlo è la Uil. “Le falle nel sistema e le incongruenze legate alleprovinciali dinon sono purtroppo un fatto nuovo – sottolinea Giuseppe, neo segretario generale UilRua - per il terzo anno consecutivo si rischia di compromettere il diritto dei lavoratori con grave danno anche per la continuità didattica, tanto evocata da questo”. L'articolo .

