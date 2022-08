Nazione_Arezzo : 'Cantare in Fortezza, un sogno che s’avvera' Il baritono Cassi domani sera insieme alla filarmonica Rossini: 'Far… -

LA NAZIONE

L'esecuzione all'aperto quali problemi presenta "Sono felicissimo diin, perché ho insistito tanto affinchè fosse riaperta alla musica. Lo scenario sarà bellissimo. Da un punto di ...Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di, di performare. Si ...2021 e del 25 Maggio 2022 " Tuscany Hall) ELECTRIC ORCHESTRA " SOLD OUT 21.07.22 SIENA "... "Cantare in Fortezza, un sogno che s’avvera" Il baritono Cassi domani sera insieme alla filarmonica Rossini: "Fare musica all’aperto è più difficile ma lo scenario è esaltante" di Gloria PeruzziAppena rientrato dall’Australia all’Art Center di Melbourne e alla Sydney Opera House, impegnato in tre produzioni e circa trenta recite, il baritono aretino Mario Cassi torna in citt ...Serate così rigenerano, ricaricano. Oh, finalmente un po' di recuperata umanità. Ce n'era bisogno. Basta transenne, barriere, divisori. Via, via. Niente posti numerati, in piedi, di lato. Basta. Solo ...