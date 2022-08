Cane sordo che ha aiutato la sua famiglia durante il lutto ritrovato 11 mesi dopo la scomparsa

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 3 agosto 2022) È sempre straziante quando unscompare. Per tante persone i cani sono una grande fonte di conforto nei momenti difficili, e può essere terribile quando non ci sono più. Come successo a una donna che ha perso il suo amatoche l’ha aiutata così tantoil. Ma circa un anno, come per miracolo, ilè stato. Marisa Martinez, di Santa Fe, nel 2017 ha vissuto una vera tragedia: sua figlia di 9 anni è morta a causa di un cancro. In seguito alla morte della figlia, un’amica le ha fatto un regalo per riuscire ad affrontare meglio quel periodo così difficile: un australian cattle dog di nome Rufus. FacebookRufus è, e Marisa ha scritto che un tempo il“era maltrattato e non amato ...