CANALE 5: TORNA CADUTA LIBERA IL GIOCO A PREMI CON GERRY SCOTTI E LE BOTOLE (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando ricomincerà CADUTA LIBERA? Il noto GIOCO a PREMI con le BOTOLE, sta per TORNAre in onda con le nuove puntate, sempre condotte da GERRY SCOTTI, lo zio della tv e di tutti noi. La prima puntata di CADUTA Liberà, dell’undicesima edizione, andrà in onda il 29 agosto 2022 alle 18.45 circa. Le registrazioni sono iniziate il 14 luglio 2022, e quindi avremo fin da subito le puntate inedite. Edmondo Conti, storico autore di GERRY SCOTTI, su Instagram ha postato i promo che stanno circolando in questi giorni su CANALE 5. CADUTA Liberà abbondonerà lo studio 20 (il più grande d’Europa) e lo vedremo in onda dallo studio 11 sempre a Cologno Monzese. Dai promo la scenografia ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando ricomincerà? Il notocon le, sta perre in onda con le nuove puntate, sempre condotte da, lo zio della tv e di tutti noi. La prima puntata diLiberà, dell’undicesima edizione, andrà in onda il 29 agosto 2022 alle 18.45 circa. Le registrazioni sono iniziate il 14 luglio 2022, e quindi avremo fin da subito le puntate inedite. Edmondo Conti, storico autore di, su Instagram ha postato i promo che stanno circolando in questi giorni su5.Liberà abbondonerà lo studio 20 (il più grande d’Europa) e lo vedremo in onda dallo studio 11 sempre a Cologno Monzese. Dai promo la scenografia ...

