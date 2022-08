Campobasso escluso dalla C | Liguori si libera | Benevento alla finestra

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ arrivato il verdetto definitivo: il Tar del Lazio ha estromesso ildal prossimo campionato di serie C, confermando quanto affermato dai precedenti gradi di giudizio. Una decisione che potrebbe interessare direttamente il, che a questo punto ha il viaper ingaggiare l’esterno offensivo Michael, lo scorso anno protagonista nel club molisano con 11 gol e 9 assist in 34 presenze in terza serie. Per lui si è fatto avanti anche il Padova, motivato a sfruttare la situazione al pari del club sannita. Di sicuro la sua situazione di tutti i tesserati rossoblu può definirsi sbloccata. Il 23enne presto raggiungerà una nuova destinazione, ildi Caserta è certamente. L'articolo proviene ...

Ora si attende il verdetto sul. Domani la Lega Pro presenta ufficialmente i tre gironi della prossima Serie C 2022/2023. Sempre a mezzogiorno venerdì c'è il sorteggio dei calendari....delle decisioni sul ricorso avanzato dal Giarre contro la sentenza della Covisod che hala ... a livello nazionale le posizioni di Teramo e, che hanno presentato ricorso per essere ... Campobasso escluso dalla Serie C, il TAR respinge anche il ricorso dei molisani La Torres festeggia la Serie C: è con un post apparso sui canali social del club sardo che si apprende l'ormai avvenuto ripescaggio in categoria,.Anche la giustizia amministrativa ha sbarrato la strada al Campobasso per la riammissione in Lega Pro respingendo il ricorso presentato lo scorso 26 luglio dopo le bocciature di Covisoc e Collegio di ...