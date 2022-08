Camionista eroe: aiuta automobilista sull'Autosole, viene investito e ucciso (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sarà ricordato, senza dubbio, come un eroe. Antonio De Luca, Camionista residente a Polvica e nativo di Nola, ha salvato una vita umana senza pensarci su nemmeno un attimo: si è... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sarà ricordato, senza dubbio, come un. Antonio De Luca,residente a Polvica e nativo di Nola, ha salvato una vita umana senza pensarci su nemmeno un attimo: si è...

