Camera: stop alle "botticelle", le carrozze trainate da cavalli nelle città italiane. Prestipino (Pd): «Un segno di civiltà» La Camera ha deciso: non sarà più consentito l'uso di animali per la trazione delle «botticelle», le carrozze che offrono giri turistici nei centri delle città italiane. A darne l'annuncio in Aula è stata la deputata del Pd firmataria del provvedimento: Patrizia Prestipino, che lo ha definito «un segno di civiltà». A votare contro sono stati Lega e Fratelli d'Italia. L'ordine del giorno fa parte del decreto Infrastrutture e Trasporti. Nel testo si legge che il governo si impegna «a vietare l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati ai trasporti di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale». L'esecutivo, inoltre, si ...

