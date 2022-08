Cambiaghi Empoli, azzurri vicini al prestito. La situazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’attaccante dell’Atalanta potrebbe andare in prestito all’Empoli. Cambiaghi ha bisogno di spazio: ciò che gli garantiscono gli azzurri Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Empoli sta per chiudere con l’Atalanta un altro affare. Per l’attacco l’Empoli vorrebbe prendere in prestito l’ala Cambiaghi: regna ottimismo in casa azzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’attaccante dell’Atalanta potrebbe andare inall’ha bisogno di spazio: ciò che gli garantiscono gliSecondo quanto riportato da Sky Sport, l’sta per chiudere con l’Atalanta un altro affare. Per l’attacco l’vorrebbe prendere inl’ala: regna ottimismo in casa azzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Empoli vuole regalare due attaccanti a #Zanetti: vicini #Cambiaghi e #Lammers dall'#Atalanta - HyboriaLeague : RT @NickCecca: Empoli, presi Cambiaghi e Lammers, entrambi con la formula del prestito. Già nelle prossime ore previste le visite mediche - MARCO196913 : RT @NicoSchira: #Empoli in chiusura per il prestito dell’attaccante Nicolò #Cambiaghi dall’#Atalanta. #calciomercato - robinJa66453332 : RT @Paolomel_: #Empoli vicino a chiudere gli acquisti di Nicolò #Cambiaghi e Sam #Lammers dall'#Atalanta.???? #calciomercato #seriea https:/… - SBKreal : RT @NicoSchira: #Empoli in chiusura per il prestito dell’attaccante Nicolò #Cambiaghi dall’#Atalanta. #calciomercato -