Calenda sì | Fratoianni boh | a sinistra già si scannano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l’intesa raggiunta ieri tra Pd, Azione e PiùEuropa, che correranno insieme alle politiche del 25 settembre, frena la trattativa di Letta conItaliana ed i Verdi. Ciò che fa discutere non è solo la presenza di Carloall’interno della coalizione, ma alcuni punti programmatici fondamentali. Tra tutti, il richiamo all’agenda del governo Draghi, indispensabile per lo stesso leader di Azione, il quale aveva già affermato di voler “chiudere a chiave Draghi a Palazzo Chigi”. Le tensioni continuano a maturare nell’arco del centro. Se, fino a pochi giorni fa, i quotidiani mainstream spacciavano una presunta disarticolazione della destra, in mancanza di un nome per ricoprire la carica di premier (poi puntualmente raggiunto), ecco che i progressisti rimangono ancora al punto di partenza: mancano idee, alleati e, ...

demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - lucianonobili : La verità è che Calenda - contrariamente a quello che ha sempre detto - si è appena alleato con Fratoianni e Di Ma… - BelpietroTweet : Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della p… - rumba15342942 : RT @ItaliaVivaRoma1: Agli insulti di Calenda rispondo con la solidarietà a militanti ed elettori di #Azione: persone di qualità che ho cono… - Aljangelo : @SimonellaD @dariodangelo91 Fratoianni e Bonelli sono l'esempio clou, ma nel PD ci sono diverse anime e non tutte s… -

Io ho firmato un accordo con il Pd, il mio interlocutore è Letta', mette le cose in chiaro, ospite di Skytg24. Una risposta ache in una intervista al quotidiano 'La Stampa' aveva ...Stamani, intervstato da La Stampa ha commentato l'annuncio dell'accordo- Letta sottolineando che se i due avessero messo al centro l'agenda Draghi, lui non sarebbe stato della ...Mentre a destra e sinistra si cominciano a mettere le prime carte sul tavolo in vista delle elezioni di settembre, a via di Campo Marzio i pentastellati attendono il momento giusto ...Il leader di Azione prova a spingere Fratoianni fuori dall'alleanza: "Se non condivide l'agenda Draghi perché sta in una coalizione che la vuole attuare" ...