Calenda ha sprecato l’occasione di costruire un polo riformista del 10%, dice Renzi (Di mercoledì 3 agosto 2022) «È finita una telenovela durata anche troppo», dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista al Quotidiano Nazionale il giorno dopo l’accordo Pd-Azione-PiùEuropa. «Calenda ha sprecato l’occasione di costruire un polo riformista del 10%». Mentre per Letta «è un autogol, perché si impegna a candidare con il Pd uno come Di Maio che diceva dell’elettroshock fatto da quelli del Pd ai bambini di Bibbiano. È una scelta che non condivido ma che in ogni caso rispetto». E Renzi ora che farà? «Con libertà e il consueto coraggio andrò contro questa alleanza talmente contraddittoria da far apparire l’unione di Prodi e Bertinotti come omogenea», risponde. Ma sia Letta sia Calenda ora dicono che il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 agosto 2022) «È finita una telenovela durata anche troppo»,il leader di Italia Viva Matteoin un’intervista al Quotidiano Nazionale il giorno dopo l’accordo Pd-Azione-PiùEuropa. «hadiundel 10%». Mentre per Letta «è un autogol, perché si impegna a candidare con il Pd uno come Di Maio cheva dell’elettroshock fatto da quelli del Pd ai bambini di Bibbiano. È una scelta che non condivido ma che in ogni caso rispetto». Eora che farà? «Con libertà e il consueto coraggio andrò contro questa alleanza talmente contraddittoria da far apparire l’unione di Prodi e Bertinotti come omogenea», risponde. Ma sia Letta siaora dicono che il ...

