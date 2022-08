Calenda e Renzi uniti contro Di Maio. Il leader di Italia Viva: «Se si candida nel Pd è senza dignità» (Di mercoledì 3 agosto 2022) La migliore, come spesso gli capita, la racconta Oshø con la sua foto sul Tempo. Vi si vede Luigi Di Maio tra i banchi del governo che chiede al suo vicino di poltrona, il ministro Lorenzo Guerini: «Ma sto diritto di tribuna non c’entra niente col San Paolo vè?». Formidabile. Ironie a parte, la sorte politica del ministro degli Esteri rischia di diventare un caso. Solo l’altro ieri l’ex-capo politico 5Stelle ha presentato il nuovo simbolo di Impegno civico, il nuovo partito fecondato nell’utero in affitto di Bruno Tabacci. Ma dopo il veto calato ieri da Carlo Calenda rischia di diventare fatica sprecata. L’intesa del segretario di Azione con Enrico Letta prevede infatti l’esclusione di tutti i transfughi grillini, Di Maio compreso, dai collegi uninominali. Di Maio garantito dal “diritto di tribuna” Una condizione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) La migliore, come spesso gli capita, la racconta Oshø con la sua foto sul Tempo. Vi si vede Luigi Ditra i banchi del governo che chiede al suo vicino di poltrona, il ministro Lorenzo Guerini: «Ma sto diritto di tribuna non c’entra niente col San Paolo vè?». Formidabile. Ironie a parte, la sorte politica del ministro degli Esteri rischia di diventare un caso. Solo l’altro ieri l’ex-capo politico 5Stelle ha presentato il nuovo simbolo di Impegno civico, il nuovo partito fecondato nell’utero in affitto di Bruno Tabacci. Ma dopo il veto calato ieri da Carlorischia di diventare fatica sprecata. L’intesa del segretario di Azione con Enrico Letta prevede infatti l’esclusione di tutti i transfughi grillini, Dicompreso, dai collegi uninominali. Digarantito dal “diritto di tribuna” Una condizione ...

