Caldo in Italia, ecco le città da bollino rosso (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Palermo e Perugia per 48 ore città più calde d'Italia. Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città, indica fino a venerdì il bollino rosso, allerta massima di livello 3. Venerdì si aggiunge ai due capoluoghi 'bollenti' anche Roma, dove è previsto bollino rosso. Le temperature saranno alte nelle prossime 48 ore, con bollino arancione, anche a Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. L'articolo proviene da Italia Sera.

