Calciomercato Verona: sfida al Monza per Pablo Marì (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Verona, per la difesa piace Pablo Marì, richiesto da Cioffi che lo aveva allenato all'Udinese, ma su di lui c'è il Monza L'Hellas Verona al lavoro per sistemare la difesa: l'obiettivo numero uno è Pablo Marì dell'udinese. Il centrale spagnolo è stato richiesto apertamente da Cioffi, che lo ha già allenato la stagione scorsa. Sul giocatore però, secondo quanto riportato dall'Arena di Verona, c'è la concorrenza molto forte dello scatenato Monza di Berlusconi e Galliani. I lombardi hanno già iniziato la trattativa con l'Arsenal, ma gli scaligeri sperano di potersi infilare in caso di fallimento.

