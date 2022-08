Calciomercato Roma: c’è ottimismo per Wijnaldum e Belotti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Roma, procede la doppia trattativa per portare in giallorosso sia il nazionale olandese che il Gallo Filtra ottimismo in casa Roma per il doppio acquisto di Wijnaldum e Belotti, ma la parola d’ordine è pazienza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’olandese bisogna ancora ultimare i dettagli, ma c’è ottimismo, dovuto anche al fatto che il PSG ha bisogno di vendere. Sul fronte Belotti c’è l’accordo con il giocatore, ma prima bisogna lavorare sulle uscite. Shomurodov sembra il grande favorito per la partenza: piace al Torino e soprattutto al Bologna, ma la Roma chiede il trasferimento a titolo definitivo o riscatto con certi parametri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022), procede la doppia trattativa per portare in giallorosso sia il nazionale olandese che il Gallo Filtrain casaper il doppio acquisto di, ma la parola d’ordine è pazienza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’olandese bisogna ancora ultimare i dettagli, ma c’è, dovuto anche al fatto che il PSG ha bisogno di vendere. Sul frontec’è l’accordo con il giocatore, ma prima bisogna lavorare sulle uscite. Shomurodov sembra il grande favorito per la partenza: piace al Torino e soprattutto al Bologna, ma lachiede il trasferimento a titolo definitivo o riscatto con certi parametri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA-WIJNALDUM, ACCORDO IN VIA DI DEFINIZIONE. POSSIBILE CONCLUSIONE GIA' NELLE PROSSIME ORE… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, per #Wijnaldum si potrebbe chiudere in giornata con il @PSG - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, per #Wijnaldum trattativa ad oltranza con il #PSG - LeBombeDiVlad : ?? #Roma, l'attesa è finita: ecco #Wijnaldum Manca solo l'annuncio per l'olandese ???? #LBDV #Calciomercato - Belle15285559 : RT @PagineRomaniste: #Roma, è fatta per #Wijnaldum: presentazione all'Olimpico contro lo #Shakhtar #ASRoma #Calciomercato #LaRepubblica… -