Calciomercato Napoli: beffa per gli azzurri, sfuma il rinforzo per la porta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Salvatore Sirigu al Napoli rischia di non concretizzarsi: la trattativa potrebbe sfumare definitivamente a breve. L’estremo difensore reduce dall’avventura al Genoa è attualmente svincolato e nelle scorse settimane si è parlato di un suo possibile approdo in maglia azzurra come vice-Meret. Adesso, però, la società partenopea ha gli occhi puntati su Kepa ed è focalizzata solamente sull’esito positivo della trattativa. Motivo per il quale si stanno allungando i tempi sull’affare Sirigu, che è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro dopo la retrocessione con il Genoa. (Getty Images)Rischia di saltare l’affare Sirigu Tutto questo temporeggiare sulla scelta di acquistare Sirigu, però, rischia di far saltare la trattativa. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il portiere classe ’87 è vicinissimo all’approdo al Fenerbahce. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Salvatore Sirigu alrischia di non concretizzarsi: la trattativa potrebbere definitivamente a breve. L’estremo difensore reduce dall’avventura al Genoa è attualmente svincolato e nelle scorse settimane si è parlato di un suo possibile approdo in maglia azzurra come vice-Meret. Adesso, però, la società partenopea ha gli occhi puntati su Kepa ed è focalizzata solamente sull’esito positivo della trattativa. Motivo per il quale si stanno allungando i tempi sull’affare Sirigu, che è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro dopo la retrocessione con il Genoa. (Getty Images)Rischia di saltare l’affare Sirigu Tutto questo temporeggiare sulla scelta di acquistare Sirigu, però, rischia di far saltare la trattativa. Secondo quanto rito da TMW, infatti, il portiere classe ’87 è vicinissimo all’approdo al Fenerbahce. ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato, @SassuoloUS | Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione. La situazione tra @sscnapoli e @juventusfc… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, contatti continui per #Kepa: la richiesta del @ChelseaFC e l'offerta azzurra - violacciia : RT @NicoSchira: Lo sfogo di Aurelio #DeLaurentiis: 'Basta giocatori africani! O mi rinunciano a giocare la Coppa d'Africa quando vengono da… - spagh_football : Calciomercato: Ciro Mertens dice no a 5 milioni dalla Juve, preferisce non tradire la sua Napoli. A questo punto s’… -