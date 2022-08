Calciomercato Milan – De Ketelaere da oggi con Pioli: sabato debutto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan ha preso ed annunciato Charles De Ketelaere: contratto per cinque anni, indosserà la maglia numero 90. oggi si allenerà a Milanello Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilha preso ed annunciato Charles De: contratto per cinque anni, indosserà la maglia numero 90.si allenerà aello

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - news_mercato_ : #Calciomercato, Renato #Sanches è a un passo da diventare un nuovo giocatore del #PSG: è stato raggiunto l’accordo… - sportli26181512 : CorSera - Milan, ciò che rimane del budget (8-9 mln) verrà investito a centrocampo. In difesa caccia solo a prestit… -