Calciomercato Milan | brutte notizie per la dirigenza | sfumano due obiettivi

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Duedelladelper rinforzare il centrocampo sono sfumati in poche ore: trovati gli accordi con altre società. Si valutano alternative. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’acquisto di Charles De Ketelaere ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del. Arriva, però, una brutta notizia: dueseguiti dai rossoneri Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.