Calciomercato Juventus, il Monza si fa avanti per Rovella: offerta ufficiale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Juventus: il Monza avrebbe bussato alla porta dei bianconeri con un'offerta ufficiale per Rovella Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Monza avrebbe bussato alla porta della Juventus con un'offerta ufficiale per il prestito di Nicolò Rovella per la prossima stagione. I bianconeri sarebbero dubbiosi su questa operazione, visto che proprio ai brianzoli hanno già concesso il prestito di un altro giovane: Filippo Ranocchia. Non è comunque da escludere un'uscita per l'ex Genoa, tenuto sempre in grande considerazione dalla Salernitana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

