Calciomercato Juve, vicino il sostituto di Pogba: accordo trovato! (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Juventus corre ai ripari per l'infortunio di Paul Pogba. Nonostante il centrocampista francese, appena tornato a Torino per la sua seconda esperienza con la maglia bianconera, non debba ricorrere all'operazione chirurgica e dovrebbe tornare disponibile nel giro di 5/6 settimane, la dirigenza Juventina non avrebbe esitato nel trovare subito un accordo per un nuovo rinforzo in mezzo al campo. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di Calciomercato, tra cui Marco Barzaghi, la Juve avrebbe trovato un accordo totale con Leandro Paredes. Il mediano classe 1994, attualmente di proprietà del Paris Saint Germain, avrebbe dato piena disponibilità per il suo passaggio in bianconero; l'arrivo dell'argentino sarebbe ulteriormente facilitato dalla doppia uscita di ...

