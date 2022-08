Calcio: Conte avvisa il Tottenham, 'c'è ancora gap con City, Liverpool e Chelsea' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Londra, 3 ago. - (Adnkronos) - "Noi dobbiamo essere bravi a non diventare presuntosi e arroganti, non dobbiamo pensare che in soli 7 mesi abbiamo ridotto un gap che esiste da tantissimo tempo con Liverpool, City e anche il Chelsea che recentemente ha vinto la Champions e il Mondiale per club. Ci sarebbe anche lo United, che però ha faticato un po' in questi anni, a differenza di City o Liverpool". Così l'allenatore del Tottenham Antonio Conte nel corso di un'intervista a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio della Premier League. "La pre season è andata bene, è stata stancante, abbiamo dovuto fare due viaggi lunghi e impegnativi tra Corea e Israele -aggiunge il 53enne tecnico salentino-. Ma abbiamo lavorato tanto, sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Londra, 3 ago. - (Adnkronos) - "Noi dobbiamo essere bravi a non diventare presuntosi e arroganti, non dobbiamo pensare che in soli 7 mesi abbiamo ridotto un gap che esiste da tantissimo tempo cone anche ilche recentemente ha vinto la Champions e il Mondiale per club. Ci sarebbe anche lo United, che però ha faticato un po' in questi anni, a differenza di". Così l'allenatore delAntonionel corso di un'intervista a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio della Premier League. "La pre season è andata bene, è stata stancante, abbiamo dovuto fare due viaggi lunghi e impegnativi tra Corea e Israele -aggiunge il 53enne tecnico salentino-. Ma abbiamo lavorato tanto, sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista ...

FBiasin : In questa foto c’è tanto calcio. #Conte #Mourinho - ETGazzetta : Il re Ancelotti e i suoi discepoli: l'Europa delle panchine made in Italy - TarianiTariano : @RicSpada @Julio_Arnes Vero, ma poi il calcio è strano. Avessero (ri)preso Conte uno o due anni fa, secondo me uno… - Duca_Conte_1987 : @ndl00 Secondo me è anche un giocatore di calciotto e non di calcio a 11, per il sesto posto in questa serie A va b… - pepenoce : RT @QuelGiornale: ?? L'EDIZIONE DEL 3 AGOSTO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Sports #Calcio #ChampionsLeague #USG #Rangers #Ben… -