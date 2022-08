sportli26181512 : Cagliari, UFFICIALE: Rog rinnova fino al 2026: Il Cagliari ha annunciato la firma sul rinnovo di contratto fino al… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Ora è ufficiale: arriva il rinnovo di contratto per Marko Rog con il Cagliari come anticipato negli s… - GbeleyiAbayomi : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Risoluzione del contratto tra il #Cagliari e Riccardo #Ladinetti: tutto confermato dal 29 luglio! #calciom… - sebastdeporte : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Risoluzione del contratto tra il #Cagliari e Riccardo #Ladinetti: tutto confermato dal 29 luglio! #calciom… - tcm24com : Ufficiale: Riccardo Ladinetti rescinde con il Cagliari #Ladinetti #Cagliari -

Cagliari News 24

Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori ... Dopo di che, le esperienze con, Como e Spal, oltre a una manciata di presenze nelle ...Ilcalcio ha diramato in viala notizia della risoluzione del contratto con Riccardo Ladinetti: il comunicato Ilha comunicato in viala risoluzione del contratto con Riccardo Ladinetti tramite i propri canali. IL COMUNICATO - "IlCalcio comunica di aver raggiunto un accordo per la ... Cagliari, ufficiale la nuova partnership con Rinascente. Il comunicato Dopo gli annunci in giornata tra social e media, è uscito poco fa il comunicato del club rossoblù che saluta definitivamente il giocatore Ora è davvero ufficiale: Riccardo Ladinetti e il Cagliari si s ..."Ho un contratto con il Cagliari: mai chiesto di andare via. Ho dato la mia parola di rimanere perché ho visto tante persone stare male per la retrocessione. E ora voglio esultare con tutti quelli che ...