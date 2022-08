Buona la prima per Caterina Balivo che con Help-Ho un dubbio torna frizzante e ironica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Help-Ho un dubbio ha debuttato nella seconda serata del 2 agosto 2022 con il 5,2 % di share. Un buon risultato per un programma in onda in piena estate. Un programma sicuramente leggero, divertente a tratti ma anche poco credibile per altri aspetti. Si salva decisamente una Caterina Balivo che si lascia andare alla conduzione di un programma che la diverte, e si vede, e ritrova quello smalto che aveva perso, complici forse anche i temi da affrontare in Vieni da me nel periodo della pandemia. E’ sorridente, fresca, frizzante. Ha la battuta pronta Caterina Balivo che cerca di mettere in difficoltà i protagonisti di Help-Ho un dubbio o li aiuta. E’ un programma che ha scelto e che le piace. Peccato per le scelte fatte forse da altri, come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022)-Ho unha debuttato nella seconda serata del 2 agosto 2022 con il 5,2 % di share. Un buon risultato per un programma in onda in piena estate. Un programma sicuramente leggero, divertente a tratti ma anche poco credibile per altri aspetti. Si salva decisamente unache si lascia andare alla conduzione di un programma che la diverte, e si vede, e ritrova quello smalto che aveva perso, complici forse anche i temi da affrontare in Vieni da me nel periodo della pandemia. E’ sorridente, fresca,. Ha la battuta prontache cerca di mettere in difficoltà i protagonisti di-Ho uno li aiuta. E’ un programma che ha scelto e che le piace. Peccato per le scelte fatte forse da altri, come ...

acmilan : Starting as we mean to go on ???? Buona la prima per le rossonere ???? #FollowTheRossonere #SempreMilan - Giorgiolaporta : Buona Domenica a tutti. A #sinistra volano gli stracci tra #Conte e #Letta ancor prima delle #elezionianticipate. S… - FrancescoLollo1 : L’Italia prima di tutto. Buona domenica Patrioti!???? - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Washington. Buona la prima per Azarenka e Raducanu - edoventu97 : @Filippo_Rossi @Azione_it @CarloCalenda Fate prima a dire che siete ridicoli e fine. La buona destra… -