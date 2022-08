Bufera sulla giornalista del Tg1 Anzaldo per la battuta su Meloni | la Lega chiede la sospensione Lei si scusa – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Una «venuta male» potrebbe costare il posto alladel Tg1 Elisa. Laha, infatti, chiesto la sua «immediata» dalla partecipazione ai programmi dopo l’episodio di questa mattina 3 agosto durante la rassegna stampa delle 7.stava commentando con il condirettore del Corriere dello sport, Alessandro Barbano, la notizia che raccontava come la presidente di Fratelli d’Italia fosse passata dalla fede calcistica laziale a quella romanista, come riportato da Repubblica. «Se peccato è, in questo caso non è il peggiore di Giorgia», dice Barbano. Ed è qui che arriva la frase contestata ad, che chiude la conversazione dicendo: «Ce ne sono tanti altri». Se la conduttrice parla di «metafora ...