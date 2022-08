Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,48%, Nasdaq +0,83% (Di mercoledì 3 agosto 2022) Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,48% a 32.548,18 punti, il Nasdaq avanza dello 0,83% a 12.456,97 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,51% a 4.112,52 punti. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022). Il Dow Jones sale dello 0,48% a 32.548,18 punti, ilavanza dello 0,83% a 12.456,97 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,51% a 4.112,52 punti. . ...

