LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Mentre gli Agnelli lasciano la borsa di Milano I giornali del Pd colpiscono anc… - Agenzia_Ansa : Exor, holding della famiglia Agnelli, lascia la Borsa di Milano e trasferisce la quotazione delle azioni ordinarie… - Corriere : Exor, la cassaforte degli Agnelli-Elkann lascia la Borsa di Milano: trasloca ad Amsterdam - MKT_INS : Chiusura #Borsa: Il #FtseMib, il #Dax di Francoforte e il #Cac40 di Parigi terminano in rialzo dell’1,0%, ben inton… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo, Tod's vola sopra prezzo opa: Listino spinto da trimestrali con Mediolanum, Banco Bp… -

Il controvalore odierno degli scambi indiresta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,7 miliardi di euro, ...Ladichiude sui massimi di giornata spinta da un'altra tornata di trimestrali positive. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,98% a 22.569 punti. Fuori dal listino principale la regina di Piazza ...+443 mln margine interesse ogni 100 pb di aumento tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - 'Salvo ulteriori peggioramenti di scenario, per l'intero esercizio e' previsto un migliorament ...Seduta brillante per Piazza Affari, al pari delle altre borse europee. A muovere i titoli sono anche le trimestrali.