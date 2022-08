Boom prenotazioni su Airbnb | acquistate100 milioni di notti

morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: Nonostante le preoccupazioni per il rallentamento economico e l'aumento dei prezzi, l'estate ha fatto segnare a Airbnb un… - Agenzia_Ansa : Nonostante le preoccupazioni per il rallentamento economico e l'aumento dei prezzi, l'estate ha fatto segnare a Air… - Italian : Boom di prenotazioni su Airbnb, acquistate100 milioni di notti - telodogratis : Boom di prenotazioni su Airbnb, acquistate100 milioni di notti - fisco24_info : Boom di prenotazioni su Airbnb, acquistate100 milioni di notti: Azienda, tra aprile e giugno. 'Stagione estiva da r… -

Agenzia ANSA

Nonostante le preoccupazioni per il rallentamento economico e l'aumento dei prezzi, l'estate ha fatto segnare al portale online dell'alloggio Airbnb un record di prenotazioni per questa estate: 104 milioni di notti ed esperienze di viaggio sono state acquistate da aprile a giugno. Lo riporta la Bbc citando l'azienda. I soggiorni di lunga durata hanno ...