Boom Gerry Scotti | lascia la tv dopo tanti anni di carriera Lo sfogo | “Mi sono stufato” Cos’è successo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 3 agosto 2022)L’amato, soprannominato anche ‘lo zio’, si è raccontato a cuore aperto in una recente intervista e ha ripercorso tutta la suae la sua vita privata. Ha anche fatto alcune dichiarazioni circa il suo futuro lavorativo che, di certo, non faranno piacere al pubblico che ormai è super affezionato e lo considera uno di famiglia siccome entra nelle case dagli italiani dassimicon vari programmi. Scopriamo tutti i dettagli.è un conduttore televisivo e radiofonico, tra i personaggi più acclamati e in vista della nostra televisione italiana. Da ragazzo ha frequentato il liceo classico, per poi iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Con enorme ...