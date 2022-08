Bonus 200 euro, alcuni lavoratori non lo riceveranno: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si continua a parlare del Bonus 200 euro. alcuni lavoratori non riceveranno l’incentivo. Gli stessi che, inoltre, non riceveranno neanche l’aumento dello stipendio. ecco di chi si tratta. Il governo Draghi, tramite il Decreto Aiuti, ha messo in campo delle misure per togliere l’altissima pressione che si è abbattuta sulle famiglie. Tra i vari incentivi, quello più richiesto è sicuramente il Bonus 200 euro. Un incentivo che ha toccato tantissime persone ma che non sarà ricevuto da una categoria specifica di lavoratori. Adobe StockFin dal primo momento, alcuni lavoratori sono stati tenuti fuori da questa misura. Cosa che ha portato tantissime ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si continua a parlare del200nonl’incentivo. Gli stessi che, inoltre, nonneanche l’aumento dello stipendio.di chi si. Il governo Draghi, tramite il Decreto Aiuti, ha messo in campo delle misure per togliere l’altissima pressione che si è abbattuta sulle famiglie. Tra i vari incentivi, quello più richiesto è sicuramente il200. Un incentivo che ha toccato tantissime persone ma che non sarà ricevuto da una categoria specifica di. Adobe StockFin dal primo momento,sono stati tenuti fuori da questa misura. Cosa che ha portato tantissime ...

