BMW i5, versione elettrica della grande berlina Serie 5 nel 2023 (Di mercoledì 3 agosto 2022) BMW i5, anche la Serie 5 , la grande berlina bavarese, avrà la sua versione al 100% elettrica affiancata ai modelli con motore tradizionale. Lo ha confermato Oliver Zipse , CEO del Marchio bavarese. ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) BMW i5, anche la5 , labavarese, avrà la suaal 100%affiancata ai modelli con motore tradizionale. Lo ha confermato Oliver Zipse , CEO del Marchio bavarese. ...

telodogratis : BMW i4, arriva la versione eDrive35 con 490 km di autonomia - gigibeltrame : BMW i4, arriva la versione eDrive35 con 490 km di autonomia #digilosofia - Profilo3Marco : RT @BMWItalia: Il giusto equilibrio tra dinamicità e sportività, anche in versione Plug-in. Nuova BMW Serie 3 Touring. - Profilo3Marco : RT @BMWItalia: La grinta di sempre, anche in versione full electric. Scopri THE NEW iX1. - linkmotorsepoca : BMW 420 Serie-4-Cabrio d Cabrio Luxury - € 33000 Link Motors Gallarate propone in vendita una bellissima *BMW SERI… -