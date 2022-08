Blanco | il primo bacio su Instagram con Martina infiamma il palco

(Di mercoledì 3 agosto 2022)sta trascorrendo un’estate intensa e meravigliosa, ricca di grandi soddisfazioni. Con il suo tour infatti sta toccando le più belle città d’Italia, portando la sua musica sui palchi del nostro paese, e si sta godendo il meritato successo dopo il trionfo al Festival di Sanremo. Ma non solo: il giovane cantante sta vivendo anche la sua prima estate con la fidanzata, che lo sta accompagnando tra una tappa e l’altra della sua tournée, come dimostra la foto del lorocondiviso su, ilsucon la suaPer(e non facciamo fatica a immaginarlo) questa deve essere una delle estati più belle della sua vita: il giovane cantante, dopo la ...

Ellys883 : RT @BTSItalia_twt2: ?È uscito il primo trailer del MV di 'Bad Decisions' di benny blanco, #BTS e Snoop Dogg. Cosa ne pensate ARMY? #BadDe… - Andreea7BTS : RT @BTSItalia_twt2: ?? Oggi alle 17:00 ???? uscirà il primo trailer del MV di #BadDecisions di Benny Blanco, #BTS (@BTS_twt) e Snoop Dogg! ??… - Elis_FoolTae : RT @BTSItalia_twt2: ?È uscito il primo trailer del MV di 'Bad Decisions' di benny blanco, #BTS e Snoop Dogg. Cosa ne pensate ARMY? #BadDe… - Andreea7BTS : RT @BTSItalia_twt2: ?È uscito il primo trailer del MV di 'Bad Decisions' di benny blanco, #BTS e Snoop Dogg. Cosa ne pensate ARMY? #BadDe… - Dylandoon : RT @BTSItalia_twt2: ?È uscito il primo trailer del MV di 'Bad Decisions' di benny blanco, #BTS e Snoop Dogg. Cosa ne pensate ARMY? #BadDe… -

I dati elaborati finora - continua ilcittadino - riguardano i primi sei mesi dell'anno. Il +...pensare che nel mese appena conclusosi Paestum ha ospitato grandi eventi come il concerto di,...I dati elaborati finora " continua ilcittadino " riguardano i primi sei mesi dell'anno. Il +...pensare che nel mese appena conclusosi Paestum ha ospitato grandi eventi come il concerto di,...Katy Perry lancia fette di pizza ai fan durante un concerto: il video è virale sui social Durante un'esibizione a Las Vegas, Katy Perry ha lanciato fette di pizza al pubblico. Il video del gesto è div ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...