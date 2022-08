Binotto fatto fuori entro fine agosto | Ferrari | chi sgancia la bomba

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo il disastro dell'Hungaroring, l'ennesima di una stagione che ha visto anche gli errori di strategia a Montecarlo e Silverstone danneggiare il povero Charles Leclerc, il team principal della, Mattia, è stato ancora criticato moltissimo da fan ed esperti ai lavori. Uno di questi è l'ex guida di F1, Ralf Schumacher, ex pilota di F1 e opinionista di Sky Germania. Secondo il fratello di Michael, sette volte iridato rimasto nella storia della Rossa, l'ingegnere di Losanna ha il posto a rischio già dall'estate: "Lo vedo già in pericolo durante la pausa estiva — ha detto il tedesco —. Ci sono troppe piccole cose che sono andate storte e troppi problemi tecnici. Se ricevi un regalo come questo, e cioè lottare per il Mondiale, e lo butti via, è molto amaro". Ralf Schumacher: “ha sbagliato già dal venerdì” Ralf ...

