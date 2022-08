Berlusconi “Votare Fi per costruire un nuovo miracolo italiano” (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non sarà la stessa Italia quella che avremo dopo il 25 settembre, se vinceremo noi o se invece dovesse vincere la sinistra. Con noi avremo un Paese amico dei cittadini con tasse più leggere e procedure burocratiche più semplici, dovremo avere anche e finalmente una giustizia imparziale che tutelerà i cittadini. Sarà un'Italia che si prenderà cura dei più deboli e che darà un futuro ai nostri giovani. Un'Italia per la quale l'Europa e l'Occidente sono scelte politiche definitive e assolute”. Così, in un videomessaggio su Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “L'Italia della sinistra è un'Italia uguale o addirittura peggiore di quella di oggi che non abbasserà le tasse, che potrebbe anzi mettere una patrimoniale sulle nostre case e sui nostri risparmi,o ddirittura una tassa del 45% sulle successioni”, aggiunge. “Un'Italia che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non sarà la stessa Italia quella che avremo dopo il 25 settembre, se vinceremo noi o se invece dovesse vincere la sinistra. Con noi avremo un Paese amico dei cittadini con tasse più leggere e procedure burocratiche più semplici, dovremo avere anche e finalmente una giustizia imparziale che tutelerà i cittadini. Sarà un'Italia che si prenderà cura dei più deboli e che darà un futuro ai nostri giovani. Un'Italia per la quale l'Europa e l'Occidente sono scelte politiche definitive e assolute”. Così, in un videomessaggio su Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio. “L'Italia della sinistra è un'Italia uguale o addirittura peggiore di quella di oggi che non abbasserà le tasse, che potrebbe anzi mettere una patrimoniale sulle nostre case e sui nostri risparmi,o ddirittura una tassa del 45% sulle successioni”, aggiunge. “Un'Italia che ...

berlusconi : Spiegheremo alle italiane e agli italiani i nostri programmi e perché è giusto votare, scegliendo #ForzaItalia. Pa… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Berlusconi “Votare Fi per costruire un nuovo miracolo italiano” - - Luckyhell75 : RT @pbecchi: @EnricoLetta Per la verità, caro Letta, la partita ora è definitivamente chiusa, perché chi votava Berlusconi e avrebbe votato… - arovem : @EnricoLetta Ah! Annamo bene. Berlusconi non c'entra nulla con il PNRR, in quanto persona. Cittadini italiani: sve… - luca_viv : RT @andreacantelmo8: #Berlusconi: 'Andare a votare e votare #ForzaItalia per costruire tutti insieme dopo il #25settembre un nuovo, grande… -