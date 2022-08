"Berlusconi si candida al Senato?" Licia Ronzulli gongola, in studio cala il silenzio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Silvio Berlusconi si candida al Senato. Lo ufficializza Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e fedelissima del Cavaliere. Ospite de La Corsa al voto, la trasmissione politica di LA7, mercoledì 3 agosto, Ronzulli (in difficoltà e poco convincente su diversi argomenti, nda) ha archiviato con parole di fiele il passaggio di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini da Forza Italia ad Azione: “Non ci scuote il loro addio. L'ho già dichiarato in un'intervista a La Stampa. Ormai era diventato un controcanto, soprattutto da parte di una delle due. Non ci preoccupa perché avendo Azione una collocazione a sinistra, l'elettorato di Forza Italia non le voterà, non le seguirà anche se sono stati due personaggi di spicco”. Poi il siparietto e il clamoroso scoop. Il co-conduttore Alessandro De ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Silviosial. Lo ufficializza, senatrice di Forza Italia e fedelissima del Cavaliere. Ospite de La Corsa al voto, la trasmissione politica di LA7, mercoledì 3 agosto,(in difficoltà e poco convincente su diversi argomenti, nda) ha archiviato con parole di fiele il passaggio di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini da Forza Italia ad Azione: “Non ci scuote il loro addio. L'ho già dichiarato in un'intervista a La Stampa. Ormai era diventato un controcanto, soprattutto da parte di una delle due. Non ci preoccupa perché avendo Azione una collocazione a sinistra, l'elettorato di Forza Italia non le voterà, non le seguirà anche se sono stati due personaggi di spicco”. Poi il siparietto e il clamoroso scoop. Il co-conduttore Alessandro De ...

tempoweb : 'Berlusconi si candida al Senato?' Licia Ronzulli gongola, in studio cala il silenzio #LaCorsaAlVoto #3Agosto… - PaganiStella : RT @oicofobico: @GiovaQuez Dopo i no global, no-vax, no greenpass, no armi, arriva Berlusconi: Sì Candida. - alba54239901 : Dunque Berlusconi si candida al Senato x fare il Presidente con l'intenzione di arrivare poi alla Presidenza della… - oicofobico : @GiovaQuez Dopo i no global, no-vax, no greenpass, no armi, arriva Berlusconi: Sì Candida. - lucia71864322 : @DenisNesci @FratellidItalia @pdnetwork @GiorgiaMeloni FDI. c he osa parlare di dignità,mi spieghi come mai non pro… -