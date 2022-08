Berlusconi e una pillola al giorno. Continua il bestiario elettorale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri si è conclusa la prima stagione delle Calendiadi ma il bestiario elettorale Continua a correre di gran lena. PD CALENDA EST La sintesi dell’accordo tra Calenda e Letta si può rubare a Lorenzo Zamponi che su twitter scrive: “Comunque, dopo aver visto che ha strappato a Enrico Letta un accordo che prevede la garanzia per Azione del 30% dei collegi uninominali (15 eletti presunti + il proporzionale), con il 5% dei voti, non so voglio Calenda ds della Fiorentina o segretario della Cgil.” In sostanza Calenda ha creato un partito fatto in laboratorio, dalla scissione con il PD. Si è fatto prestare un simbolo per non raccogliere le firme. È tornato dal PD a trattare un rapporto di forza mai verificato dai voti e si è mangiato un 30% che nel PD non avrebbe mai avuto. Aggiotaggio politico. ROSSI E VERDI, DI RABBIA Ieri pomeriggio Enrico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri si è conclusa la prima stagione delle Calendiadi ma ila correre di gran lena. PD CALENDA EST La sintesi dell’accordo tra Calenda e Letta si può rubare a Lorenzo Zamponi che su twitter scrive: “Comunque, dopo aver visto che ha strappato a Enrico Letta un accordo che prevede la garanzia per Azione del 30% dei collegi uninominali (15 eletti presunti + il proporzionale), con il 5% dei voti, non so voglio Calenda ds della Fiorentina o segretario della Cgil.” In sostanza Calenda ha creato un partito fatto in laboratorio, dalla scissione con il PD. Si è fatto prestare un simbolo per non raccogliere le firme. È tornato dal PD a trattare un rapporto di forza mai verificato dai voti e si è mangiato un 30% che nel PD non avrebbe mai avuto. Aggiotaggio politico. ROSSI E VERDI, DI RABBIA Ieri pomeriggio Enrico ...

