Berlinguer anticipa | #Cartabianca parte il 29 agosto

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) BiancaVolevano chiuderlo e invece non solo tornerà al suo posto, ogni martedì in prima serata su Rai 3, ma lo farà anche prima del previsto.rie per la prima volta da quando va in onda inaugura la stagione ad. La situazione politica, tra campagna elettorale in corso e il voto del 25 settembre, spinge al rientroto per molte delle trasmissioni di approfondimento. In casa Rai 3 è già ripartita Lucia Annunziata con Mezz’Ora in Più, Marco Damilano anticiperà la nuova striscia informativa delle 20.40 – Il Cavallo e la Torre – al 29e Biancadarà il via adirettamente martedì 30(anziché il 6 settembre, come inizialmente ...