Benzina: 900 mln per proroga sconto fino al 20 settembre (Di mercoledì 3 agosto 2022) Risorse per 900 milioni per prorogare di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla Benzina. E' quanto previsto dal decreto aiuti bis, in base a quanto emerso nel corso dell'incontro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Risorse per 900 milioni perre di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla. E' quanto previsto dal decreto aiuti bis, in base a quanto emerso nel corso dell'incontro ...

infoitinterno : Dl aiuti: 900 mln per sconto benzina fino al 20 settembre - GiaPettinelli : Benzina: 900 mln per proroga sconto fino al 20 settembre - fisco24_info : Benzina: 900 mln per proroga sconto fino al 20 settembre: Finanziamento sarà inserito nel decreto Aiuti bis - iconanews : Benzina: 900 mln per proroga sconto fino al 20 settembre - GiulivoGiovanni : RT @rtl1025: ??Risorse per 900 milioni per prorogare di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla #benzina. E' quanto prev… -