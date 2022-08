Belen Rodriguez e Stefano De Martino | vacanze romantiche a Ponza | la fuga d’amore paparazzata dal settimanale Chi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo i silenzi e le assenze dai social delle scorse settimane, oraDenon si nascondono più e la loroal mare, sull’isola di, è stata immortalata dai paparazzi delChi. Tra i due è di nuovo amore e gli sguardi che si rivolgono l’un l’altra trasudano passione: nelle immagini li vediamo scambiarsi baci, abbracci, carezze e tenerezze mentre prendono il sole o fanno un tuffo nelle acque cristalline dell’isola. Qualche giorno di relax da soli, in barca, senza il figlio Santiago e la secondogenita di lei Luna Mari. L’intesa tra loro è palpabile, tanto che sui social in molti ricordano come la showgirl argentina, nella sua ultima intervista a Verissimo, avesse già aperto all’ipotesi di un terzo figlio: che sia già in ...