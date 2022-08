Beautiful anticipazioni 13 agosto 2022 | Flo vuole sapere tutto!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Nella puntata diin onda sabato 13vedrete che Flo, dopo la rivelazione inaspettata di Paris sul conto di sua madre, decide di andare subito dalla genitrice per avere delle spiegazioni. Shauna di fronte alla tenacia della figlia, sarà costretta a raccontarle come si sono realmente i fatti, scioccando la ragazza che resta incredula alle sue parole. Potete vedere questo episodio anche attraverso il portale Mediaset Infinity in streaming oppure on demand dopo la messa in onda di Canale 5. Chi è stato l’attore più pagato nella soap opera? Dalla prima puntata all’ultima scopriamo chi è stato l’attore che ha avuto il cachet più alto Puntata didel 13 ...